У троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус

Ранее сообщалось, что восемь граждан России с Diamond Princess, которые проходят карантин в Казани в связи со вспыхнувшим на борту коронавирусом, чувствуют себя хорошо, пишет «Газета.ру».

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин сообщил, что у эвакуированных нет повышенной температуры, а также других отклонений от нормы, которые говорили бы о заражении новым коронавирусом.

