У троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Казань россиян подтверждено заболевание коронавирусом, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что восемь граждан России с Diamond Princess, которые проходят карантин в Казани в связи со вспыхнувшим на борту коронавирусом, чувствуют себя хорошо, пишет «Газета.ру».
Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин сообщил, что у эвакуированных нет повышенной температуры, а также других отклонений от нормы, которые говорили бы о заражении новым коронавирусом.
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