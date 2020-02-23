В Минздраве рассказали о состоянии инфицированных россиян с Diamond Princess
В Минздраве сообщили о состоянии восьми российских граждан, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом и эвакуированных в Казань. По данным министерства, заболевание протекает у россиян в легкой форме, их здоровью ничто не угрожает.
«Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Эвакуированные россияне и персонал, который доставил соотечественников в Татарстан, пройдут 14-дневный карантин в специализированном учреждении Казани, где созданы все условия для комфортного нахождения, отмечают в Минздраве.
Напомним, японский лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. Корабль помещен в карантин - на его борту находился гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Всего на судне находились 3711 человек, в том числе 2666 гостей и 1045 членов команды. Известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
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