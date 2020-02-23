В Минздраве рассказали о состоянии инфицированных россиян с Diamond Princess

«Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эвакуированные россияне и персонал, который доставил соотечественников в Татарстан, пройдут 14-дневный карантин в специализированном учреждении Казани, где созданы все условия для комфортного нахождения, отмечают в Минздраве.