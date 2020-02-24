В Казани рассказали о самочувствии россиян с Diamond Princess

Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые проходят карантин в Казани в связи со вспыхнувшим на борту коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин, сообщает РИА Новости.

Гатауллин отметил, что медики не фиксируют у наблюдаемых повышения температуры или иных отклонений от нормы.

«Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведётся ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех хорошее», - сказал глав-врач.