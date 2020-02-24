В Казани рассказали о самочувствии россиян с Diamond Princess
Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые проходят карантин в Казани в связи со вспыхнувшим на борту коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин, сообщает РИА Новости.
Гатауллин отметил, что медики не фиксируют у наблюдаемых повышения температуры или иных отклонений от нормы.
«Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведётся ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех хорошее», - сказал глав-врач.
Отмечается, что для поступивших в карантин пассажиров японского судна созданы все условия для комфортного пребывания и обследования в инфекционной больнице. Гатауллин также сообщил, что состояние персонала, который работает с россиянами в карантине, также находится под контролем.
Напомним, японский лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. Корабль помещен в карантин - на его борту находился гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Всего на судне находились 3711 человек, в том числе 2666 гостей и 1045 членов команды. Известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Казани рассказали о самочувствии россиян с Diamond Princess
- Украинский премьер посоветовал ипотечникам торговать наркотиками и оружием
- Климатологи согласились с Bloomberg о причинах теплой зимы
- Bloomberg объяснил аномалии теплой российской зимы
- В Китае разработали вакцину от коронавируса