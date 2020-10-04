У Трампа сократился уровень кислорода в крови 2 октября

Резкое снижение уровня кислорода зафиксировано у президента США Дональда Трампа утром 2 октября, сообщает Fox News со ссылкой на руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза.

«У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился», — приводит цитату Медоуза Газета.ru.

К настоящему моменту состояние американского лидера улучшилось.

Трамп переедет в военный госпиталь

Накануне врач президента США Шон Конли сообщил о стабилизации состояния Дональда Трампа, который находится на лечении в военном госпитале Уолтера Рида в Вашингтоне.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что миллион умерших от коронавируса - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах.

«На примере США мы видим, что не только в деньгах проблема. А меры по ее решению профессионалы должны предлагать адекватные», - считает собеседник НСН.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
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