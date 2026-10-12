Алексей Потехин заявил, что уход из «Руки Вверх» изменил его жизнь к лучшему

Сооснователь группы «Руки Вверх» Алексей Потехин заявил, что уход из коллектива изменил его жизнь к лучшему. Об этом сообщает NEWS.ru.

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По его словам, он не жалеет об этом решении, отметив, что отдал музыке «лучшие годы своей жизни». А после ухода из группы стал «самым счастливым человеком».

«Сереже Жукову хорошо без меня. Мы разные с ним люди. Мне не нужна слава и популярность», - заключил 54-летний певец.

Ранее сервис «Кион Музыка» выяснил, что треки Димы Билана и «Руки Вверх» стали самыми популярными хитами 1990-х и 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
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