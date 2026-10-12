Алексей Потехин заявил, что уход из «Руки Вверх» изменил его жизнь к лучшему
Сооснователь группы «Руки Вверх» Алексей Потехин заявил, что уход из коллектива изменил его жизнь к лучшему. Об этом сообщает NEWS.ru.
По его словам, он не жалеет об этом решении, отметив, что отдал музыке «лучшие годы своей жизни». А после ухода из группы стал «самым счастливым человеком».
«Сереже Жукову хорошо без меня. Мы разные с ним люди. Мне не нужна слава и популярность», - заключил 54-летний певец.
Ранее сервис «Кион Музыка» выяснил, что треки Димы Билана и «Руки Вверх» стали самыми популярными хитами 1990-х и 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Летать не на чем: Чего ждать от продления жизни старых самолетов
- Экономист назвал индекс новогодних подарков на 2027 год
- «Почта России» повысит выручку за счет повышенной комиссии за доставку пенсий
- Врачи поспорили, как тишина защищает от болезни Альцгеймера
- Трамп: Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители
- В России призвали рассчитывать алименты из прожиточного минимума
- В Екатеринбурге вандалы повредили памятник режиссеру Балабанову
- Британский политик Галлоуэй усомнился в готовности Европы «воевать с Россией»
- «Уберите лишнее!»: Бурляев призвал найти место для уроков театра в школах
- Скидок не будет: Почему цены на электромобили вырастут вопреки падению спроса