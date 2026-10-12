«Поддерживаю предложение о введении в школе предмета, на котором будут рассказывать школьникам о проблемах современного российского театра и изучать историю великого русского реалистического, психологического театра. С начала перестройки российский театр переживает процесс деградации. Необходимо, чтобы детям компетентно объясняли то, что делают некоторые театральные новаторы, разрушающие наши традиции. Школьники должны знать, что существовал великий русский реалистический театр, имевший колоссальное влияние на весь мир. Михаил Щепкин, великий основоположник русской актерской школы, говорил: “Театр для актера — храм. Это его святилище! <...> Священнодействуй или убирайся вон!” Нужно образовывать школьников, объяснять им, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы они понимали, за что идет эта борьба», — полагает актер.

Комментируя неизбежную проблему перегруженности учебного плана, бывший депутат предложил решать кадровые и технические вопросы за счет оптимизации существующей программы, сославшись на ключевые государственные ориентиры и духовные задачи искусства.

«Большой вопрос, найдется ли для театральных уроков место в школьной программе. Минпросвещения считает, что вставлять новые часы некуда. Что ж, тогда заменяйте какие-то ненужные предметы, они в программе есть. Но уроки подлинного киноискусства и театрального искусства нам необходимы. Мы обязаны сохранять традиции, к чему нас призывает указ президента. И этому должно быть подчинено абсолютно всё: и кино, и театр. Достоевский писал: “Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”. Гоголь говорил: “Сейчас идет бой. Самый главный бой — бой за душу человека”. К сожалению, далеко не все российские театры сегодня борются за нее в правильном направлении — укрепляя, возвышая и возводя к Господу Богу, а не уводя в преисподнюю», - считает Бурляев.

Ранее Николай Бурляев вслед за экс-коллегой по Госдуме Еленой Драпеко в беседе с НСН призвал разобраться с прокатом голливудских фильмов в России.

