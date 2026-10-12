В Екатеринбурге вандалы повредили памятник режиссеру Балабанову

В Екатеринбурге вандалы повредили памятник российскому режиссеру Алексею Балабанову. Они разбили фару трамвая, на котором сидит бронзовая фигура. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Это уже не первый случай: месяц назад неизвестные повредили другую фару того же трамвая. В комментариях к новости екатеринбуржцы начали ругать неизвестных. Местные предлагали найти виновных и выписать им «десятикратные штрафы».

Памятник появился в городе 16 июня. Бронзовая фигура режиссера в тельняшке и панаме сидит, сложа руки, на платформе грузового трамвая. В таком же вагоне уезжал от преследователей главный герой фильма «Брат» Данила Багров.

Ранее писали, что на могиле Егора Летова не обнаружили следов осквернения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургБалабановПамятники

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