Суд отказал экс-жене актера Гогунского в увеличении алиментов
Суд отказал бывшей жене актера Виталия Гогунского Ирине Маирко в увеличении суммы алиментов на их дочь. Сейчас артист платит ежемесячно по 50 тыс. рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.
Маирко пыталась доказать, что доходы экс-супруга выросли, поэтому он может выплачивать по 400 тыс. рублей. Адвокат Гогунского заявлял, что в последние годы финансовое положение подзащитного ухудшилось. В итоге сумму не меняли.
Адвокат Ирины Маирко Анастасия Каширская уточнила, что решение будут обжаловать. По ее словам, представитель актера не предоставил ни одного доказательства снижения доходов, хотя сам артист в интервью хвастался улучшением ситуации с деньгами.
Представитель Гогунского назвал это приукрашиванием ради пиара.
Летом Маирко предоставляла суду договор артиста с Comedy Club 2013 года. По нему тот заработал 21 млн рублей только на «Универе». После продолжения сериала доходы могли вырасти.
Пара познакомилась в 2008-м на съемках, в 2010-м родилась дочь Милана. Пара официально оформила отношения в 2017-м, а через два года развелись. С тех пор они регулярно судятся из-за алиментов. В 2025-м бывшие супруги заключили мировое соглашение, но в начале 2026-го Маирко вновь обратилась в суд.
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