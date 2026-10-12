Дмитриев заявил, что противники сотрудничества РФ и США осознают его пользу

Суд вынес еще один приговор по делу о хищении у участников СВО в Шереметьево

Минобрнауки предложило проводить олимпиады вузов с строгостью ЕГЭ

Путин ввел на год безвизовый режим для граждан Вьетнама

Объединенный оркестр под управлением Гергиева даст два концерта в «Зарядье» к 120-летию Шостаковича