Скидок не будет: Почему цены на электромобили вырастут вопреки падению спроса

Россияне активнее скупают гибриды и полностью «зеленые» модели, заявила НСН Ия Гордеева.

Дилеры урезают скидки, а покупатели продолжают обеспечивать рост рынка электромобилей, рассказала НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Спрос на электромобили и гибриды российского производства в начале октября начал снижаться. Одной из причиной называют приостановку программ льготного автокредитования. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Гордеева не согласилась с таким мнением.

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«Реальное давление на продажи оказывает резкое падение стоимости перепродажи электромобилей, несовершенство инфраструктуры зарядки и высокая стоимость самих транспортных средств. В 2026 году российский рынок электромобилей изначально находится в фазе бурного роста: за девять месяцев продажи подключаемых гибридов выросли в 2,5 раза, чистых электромобилей— на 42%. Отмена субсидий лишь ускорила уход части чувствительных к цене покупателей, но не изменила кардинально общую тенденцию роста.Ключевое, что можно сделать для повышения спроса — снижение стоимости владения, а не разовые субсидии. Более эффективны массовое строительство зарядной инфраструктуры, поддержание низких процентных ставок по кредитам и снижение стоимости батарей, в том числе через субсидирование стоимости», — отметила она.

Гордеева добавила, чего ждать от рынка электрокаров в ближайшее время.

«Я считаю, что продажи продолжат рост, но с замедлением. Аналитические агентства прогнозируют общий объем продаж электромобилей и гибридов в России за 2026 год более 100 тысяч единиц. Это удвоение по сравнению с прошлым годом. Спрос на популярные модели сохраняется, некоторые даже испытывают дефицит (например, Evolute i-Space). На этом фоне дилеры скорее сокращают скидки. Реальные дисконты появятся только на устаревшие модели или при жесткой конкуренции между брендами», — указала она.

Ранее Гордеева спрогнозировала НСН изменение спроса на электромобили осенью 2026-го.

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ФОТО: ТАСС/ Сергей Карпухин
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