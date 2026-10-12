Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю
Решение заключить с Россией сделку по дизельному топливу является верным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я сделал правильный выбор для американского народа», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Также он добавил, что европейские страны заплатили за российские энергоносители $250 млрд, однако СМИ значения этому не придают.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили поставки нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва незамедлительно снимает ограничения на экспорт, пишут «Известия». Он указал, что РФ готова предоставить дополнительный объем топлива в США, а также партнёрам. По его словам, в перспективе объём экспорта может увеличиться до трёх млн тонн в месяц.
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