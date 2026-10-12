«Я сделал правильный выбор для американского народа», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Также он добавил, что европейские страны заплатили за российские энергоносители $250 млрд, однако СМИ значения этому не придают.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили поставки нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва незамедлительно снимает ограничения на экспорт, пишут «Известия». Он указал, что РФ готова предоставить дополнительный объем топлива в США, а также партнёрам. По его словам, в перспективе объём экспорта может увеличиться до трёх млн тонн в месяц.

