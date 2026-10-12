Британский политик Галлоуэй усомнился в готовности Европы «воевать с Россией»

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй сказал, что без поддержки США европейские страны не представляют серьезной военной силы, а население западных стран не хочет воевать с Россией. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

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По его словам, европейские политики разъезжают по миру и угрожают всем американской армией. Но теперь она к ним на помощь не придет, уверен Галлоуэй. Он считает, что сейчас следует умерить пыл, отказаться от угроз и начать конструктивный диалог с Москвой.

Политик добавил, что не считает РФ угрозой для Европы и не верит в ее намерения причинить вред. Британец добавил, что Западная Европа не стоит усилий, которые потребовались бы для ее завоевания. За ней остались многовековая культура, не особенно значительные экономики и множество соцпроблем, подчеркнул собеседник.

Галлоуэй объяснил, что если бы завтра открыли военкоматы и предложили записаться в армию для борьбы с Москвой, туда практически никто бы не пришел. По его мнению, если Россия не стремится к конфликту с Европой, а ее население не хочет воевать, представить обстоятельства для прямого конфликта трудно.

Недавно американский генерал Алексус Гринкевич доложил о готовности отражать нападение России.

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ФОТО: ТАСС/Коновалов Алексей
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