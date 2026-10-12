Криштиану Роналду назвал себя величайшим футболистом в истории
Выступающий за саудовский ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду в интервью телеканалу CNN Portugal заявил, что является величайшим футболистом в истории.
Он указал, что это подтверждает статистика. При этом, по его словам, «люди не ценят ту форму», в которой он находится.
«Я не знаю никого, кто был бы лучше меня... Я самый универсальный игрок... Если я дойду до тысячи голов, это будет потрясающе», - отметил 41-летний нападающий.
Также Роналду, на счету которого уже 980 голов, добавил, если кто‑то предпочитает Лионеля Месси, Пеле или Марадону, то «это вопрос личного вкуса», и он это уважает.
Ранее британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что Роналду забил 146 голов за сборную Португалии, подчеркнув, что «на этом споры о лучшем в истории заканчиваются», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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