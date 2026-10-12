Криштиану Роналду назвал себя величайшим футболистом в истории

Он указал, что это подтверждает статистика. При этом, по его словам, «люди не ценят ту форму», в которой он находится.

«Я не знаю никого, кто был бы лучше меня... Я самый универсальный игрок... Если я дойду до тысячи голов, это будет потрясающе», - отметил 41-летний нападающий.

Также Роналду, на счету которого уже 980 голов, добавил, если кто‑то предпочитает Лионеля Месси, Пеле или Марадону, то «это вопрос личного вкуса», и он это уважает.

Ранее британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что Роналду забил 146 голов за сборную Португалии, подчеркнув, что «на этом споры о лучшем в истории заканчиваются», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

