В Минобороны разработали сервис для обучения нейросетей военного назначения

В Минобороны России подготовили сервис, который дает разработчикам беспилотных систем доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов. Материалы нужны для обучения нейросетей военного назначения, сообщила пресс-служба ведомства.

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Специалистам открывается доступ к специализированному хранилищу с подготовленными видеоматериалами применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов.

По словам замминистра обороны Дмитрия Щербинина, к сервису уже подключили свыше 40 профильных организаций.

Также в МО РФ создали унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения ИИ. Так разработчики смогут работать с базой по единому замыслу. Результаты загружаются обратно в сервис. Там проходят проверку на полноту и соответствие формату. После министерство использует массив для создания и обучения нейросетей.

Сам сервис обеспечили информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты с использованием криптографии и аутентификации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиИскусственный ИнтеллектМинобороны РФ

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