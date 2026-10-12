Конкурс клипов «Страна звучит» выиграли участницы из Якутска

Лауреатами Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках премии «Страна звучит» от телеканала РУ.ТВ стали Галя Vinograd и Galina Kayky из Якутска. Именно их выбрали зрители в ходе голосования за песню «Superwoman», которая отражает любовь к своей культуре и женскую силу. Клип использует электронные биты и традиционный якутский музыкальный инструмент хомус для создания композиции. Об этом было объявлено во время программы «Тема».

Россияне проголосуют за лучшие клипы на национальных языках конкурса «Страна звучит»

Конкурс «Страна звучит» состоялся в ходе Года единства народов России и собрал артистов из 43 регионов. На этапе подачи заявок участники направили свыше 150 произведений на чеченском, башкирском, бурятском, луговомарийском, осетинском, татарском, тувинском, удмуртском, чувашском, эвенском, эрзянском, якутском и других языках народов страны.

Итоги подвели ведущий Иван Чуйков и певица Алсу Абрамова. Она указала, что у проекта была сложная задача — представить музыкальное многообразие народов России, но жюри смогло выбрать те работы, которые нашли отклик у широкой аудитории. Музыкант отметила, что оценивались не только песни и видеоряд, но и то, насколько артист вложился в процесс.

После отборочного тура финалистами стали восемь клипов музыкантов из Салехарда, Якутска, Белорецка, Казани, Можги, Пушкино и Уфы. С 21 сентября по 4 октября публика отдавала голоса за приглянувшиеся композиции, определяя триумфатора. Теперь же аудитории покажут ролик «Superwoman» в телеэфире.

Мероприятие стало продолжением начинаний канала РУ.ТВ по сохранению культурного достояния этносов страны. Этот проект способствовал появлению новых дарований, приобщил публику к музыкальным обычаям разных народов и предоставил вокалистам шанс продемонстрировать свое искусство на родном языке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: пресс-служба «Русской Медиагруппы»
ТЕГИ:КонкурсПремияМузыкантыМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры