Конкурс клипов «Страна звучит» выиграли участницы из Якутска
Лауреатами Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках премии «Страна звучит» от телеканала РУ.ТВ стали Галя Vinograd и Galina Kayky из Якутска. Именно их выбрали зрители в ходе голосования за песню «Superwoman», которая отражает любовь к своей культуре и женскую силу. Клип использует электронные биты и традиционный якутский музыкальный инструмент хомус для создания композиции. Об этом было объявлено во время программы «Тема».
Конкурс «Страна звучит» состоялся в ходе Года единства народов России и собрал артистов из 43 регионов. На этапе подачи заявок участники направили свыше 150 произведений на чеченском, башкирском, бурятском, луговомарийском, осетинском, татарском, тувинском, удмуртском, чувашском, эвенском, эрзянском, якутском и других языках народов страны.
Итоги подвели ведущий Иван Чуйков и певица Алсу Абрамова. Она указала, что у проекта была сложная задача — представить музыкальное многообразие народов России, но жюри смогло выбрать те работы, которые нашли отклик у широкой аудитории. Музыкант отметила, что оценивались не только песни и видеоряд, но и то, насколько артист вложился в процесс.
После отборочного тура финалистами стали восемь клипов музыкантов из Салехарда, Якутска, Белорецка, Казани, Можги, Пушкино и Уфы. С 21 сентября по 4 октября публика отдавала голоса за приглянувшиеся композиции, определяя триумфатора. Теперь же аудитории покажут ролик «Superwoman» в телеэфире.
Мероприятие стало продолжением начинаний канала РУ.ТВ по сохранению культурного достояния этносов страны. Этот проект способствовал появлению новых дарований, приобщил публику к музыкальным обычаям разных народов и предоставил вокалистам шанс продемонстрировать свое искусство на родном языке.
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