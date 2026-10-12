Конкурс клипов «Страна звучит» выиграли участницы из Якутска

Конкурс «Страна звучит» состоялся в ходе Года единства народов России и собрал артистов из 43 регионов. На этапе подачи заявок участники направили свыше 150 произведений на чеченском, башкирском, бурятском, луговомарийском, осетинском, татарском, тувинском, удмуртском, чувашском, эвенском, эрзянском, якутском и других языках народов страны.



Итоги подвели ведущий Иван Чуйков и певица Алсу Абрамова. Она указала, что у проекта была сложная задача — представить музыкальное многообразие народов России, но жюри смогло выбрать те работы, которые нашли отклик у широкой аудитории. Музыкант отметила, что оценивались не только песни и видеоряд, но и то, насколько артист вложился в процесс.



После отборочного тура финалистами стали восемь клипов музыкантов из Салехарда, Якутска, Белорецка, Казани, Можги, Пушкино и Уфы. С 21 сентября по 4 октября публика отдавала голоса за приглянувшиеся композиции, определяя триумфатора. Теперь же аудитории покажут ролик «Superwoman» в телеэфире.



Мероприятие стало продолжением начинаний канала РУ.ТВ по сохранению культурного достояния этносов страны. Этот проект способствовал появлению новых дарований, приобщил публику к музыкальным обычаям разных народов и предоставил вокалистам шанс продемонстрировать свое искусство на родном языке.

