У шести детей в «Артеке» выявлен коронавирус

Уточняется, что заболевших подростков направили из лагеря в Симферопольскую детскую инфекционную больницу. Они проходят медицинское тестирование и обследование. По результатам анализов будет принято решение об их возвращении в отряды или домой, пояснил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Лагерь работает в штатном режиме. Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль.

Напомним, Международный детский центр «Артек» возобновил прием детей из всех регионов в январе этого года. Из-за пандемии ограничение на отдых в детских лагерях было введено в июле 2020 года. Запрет на отдых в лагерях за пределами региона проживания действовал для всех российских субъектов, исключение сделали для детей из Арктической зоны и городов федерального значения. Последним оставили возможность отдыхать в субъектах, которые граничат с такими городами.

