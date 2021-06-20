У шести детей в «Артеке» выявлен коронавирус

Коронавирус COVID-19 подтвержден у шести детей в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

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Уточняется, что заболевших подростков направили из лагеря в Симферопольскую детскую инфекционную больницу. Они проходят медицинское тестирование и обследование. По результатам анализов будет принято решение об их возвращении в отряды или домой, пояснил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Лагерь работает в штатном режиме. Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль.

Напомним, Международный детский центр «Артек» возобновил прием детей из всех регионов в январе этого года. Из-за пандемии ограничение на отдых в детских лагерях было введено в июле 2020 года. Запрет на отдых в лагерях за пределами региона проживания действовал для всех российских субъектов, исключение сделали для детей из Арктической зоны и городов федерального значения. Последним оставили возможность отдыхать в субъектах, которые граничат с такими городами.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Полегенько
ТЕГИ:КрымПандемияКоронавирусДетиЛагерь "Артек"
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