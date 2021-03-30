Названы самые популярные направления детского летнего отдыха

Министерство социального развития Подмосковья заявило, что родители предпочитают для своих детей спортивные и оздоровительные летние лагеря. Об этом сообщает заместитель главы министерства Надежда Боос.



Замминистра отметила, что внимание к спортивному отдыху обусловлено влиянием пандемии. По ее словам, в 2019 году родители предпочитали для своих детей лагеря с образовательными программами.

По мнению Боос, семьи после долгого периода дистанционного обучения хотят, чтобы дети находились на свежем воздухе, укрепляли свой иммунитет, улучшали физическую подготовку. При этом родители по-прежнему доверяют языковым лагерям, а также тем учреждениям, где уделяют внимание патриотическому воспитанию.

Замглавы ведомства подчеркнула, что родители смогут также получить путёвки на Черноморское побережье в районе Краснодарского края. Отдельные категории школьников могут получить путевки бесплатно, передает "Радио 1".