Власти Крыма разрешили детским лагерям принимать отдыхающих из всех регионов РФ
Глава Крыма Сергей Аксенов внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, разрешающие отдых в детских лагерях для жителей всех регионов России с конца мая.
В документе говорится, что при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований принимать отдыхающих из всех регионов можно будет с 27 мая.
Отряды лагерей будут сформированы на 75%, а при заезде необходимо предоставить результат тестирования на коронавирус, уточняется в указе.
Напомним, что из-за пандемии ограничение на отдых в детских лагерях было введено в июле 2020 года. Запрет на отдых в лагерях за пределами региона проживания действовал для всех российских субъектов, исключение сделали для детей из Арктической зоны и городов федерального значения. Последним оставили возможность отдыхать в субъектах, которые граничат с такими городами. Международный детский центр «Артек» возобновил прием детей из всех регионов в январе этого года.
Ранее были названы самые популярные направления детского летнего отдыха.
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