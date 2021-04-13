Власти Крыма разрешили детским лагерям принимать отдыхающих из всех регионов РФ

В документе говорится, что при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований принимать отдыхающих из всех регионов можно будет с 27 мая.

Отряды лагерей будут сформированы на 75%, а при заезде необходимо предоставить результат тестирования на коронавирус, уточняется в указе.

Напомним, что из-за пандемии ограничение на отдых в детских лагерях было введено в июле 2020 года. Запрет на отдых в лагерях за пределами региона проживания действовал для всех российских субъектов, исключение сделали для детей из Арктической зоны и городов федерального значения. Последним оставили возможность отдыхать в субъектах, которые граничат с такими городами. Международный детский центр «Артек» возобновил прием детей из всех регионов в январе этого года.

Ранее были названы самые популярные направления детского летнего отдыха.

