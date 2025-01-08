В Новосибирске задержали вахтовиков с украденным золотом

Вахтовики, работавшие на одном из приисков в Иркутской области, похитили часть добытого золота и серебра. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По её словам, двое граждан одной из стран ближнего зарубежья спрятали похищенное в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана, что было установлено в ходе личного досмотра в Международном аэропорту Новосибирска.

Всего задержанными было похищено порядка двух кг драгметаллов на сумму более 16 млн рублей.

«После окончания вахты злоумышленники... планировали улететь на родину с криминальной добычей... Возбуждено дело по статье о незаконном обороте драгметаллов... Фигурантов арестовали», - заключила Волк.

Ранее в Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 кг природного золота из Магаданской области на 121 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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