Роспотребнадзор: В Забайкалье у 21 вахтовика выявили сальмонеллез

Сальмонеллез подтвердили у 21 человека в вахтовом поселке «Желтугинской горнорудной компании» в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону.

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Ранее стало известно, что 45 человек из поселка были госпитализированы, предварительно, у них выявили сальмонеллез. Специалисты проводили комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«Лабораторным методом подтверждён 21 случай сальмонеллеза», - заявили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, региональное управление Следственного комитета сообщило, что 9-13 марта 56 сотрудников горнорудной компании из Могочинского района доставили в больницу с признаками пищевого отравления. У 18 человек предварительно выявили сальмонеллезный энтерит. После массового отравления было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеРоспотребнадзорЗабайкалье

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