У россиян начали отнимать машины номинальные посредники

Шелков пояснил, что таких людей называют дропы. Последнее время они стали требовать извлечь автомобиль из незаконного пользования, так как фактически все документы транспортного средства оформлены на них.

Дропами могут быть люди, живущие на Дальнем Востоке либо льготники из Белоруссии, так как у этих категорий граждан есть преференции при растаможивании машины. За оформление сделки им обычно платят небольшую сумму, но напрямую они не участвуют в сделке.

Ранее начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко в пресс-центре НСН рассказал, что любой автовладелец может поставить автомобиль под охрану Росгвардии.

