В банках назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

В связи с ростом числа мошеннических схем Минцифры начало работу над единой платформой для защиты россиян.

К работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, а также операторы связи. На платформе будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. Первый этап разработки завершится к концу 2026 года.

Мошенники также придумали новую легенду для обмана по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов, передает «Радиоточка НСН».

