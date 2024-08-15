В банках назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Чаще всего мошенники при звонке россиянам используют слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код», рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РБК.

Эксперт подчеркнул, что при использовании этих фраз стоит сразу бросить трубку и не продолжать разговор с человеком, который позвонил.

Банки будут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

В связи с ростом числа мошеннических схем Минцифры начало работу над единой платформой для защиты россиян.

К работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, а также операторы связи. На платформе будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. Первый этап разработки завершится к концу 2026 года.

Мошенники также придумали новую легенду для обмана по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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