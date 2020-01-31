У прилетевших в Москву из КНР бортпроводников заподозрили коронавирус

«Их госпитализировали, им предстоит пройти серию тестов», - сказал собеседник агентства. Ранее с аналогичными симптомами в больницу попал пилот одного из самолетов, прилетевших в РФ из КНР.

В пятницу, 31 января, стало известно, что первые носители коронавируса были выявлены в России – по одному случаю в Тюменской области и Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.

В Китае, где был выявлен коронавирус, число погибших превысило 200 человек, счет заболевших приближается к 10 тысячам.

