У прилетевших в Москву из КНР бортпроводников заподозрили коронавирус
Несколько бортпроводников, прилетевших в Москву рейсом из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Их госпитализировали, им предстоит пройти серию тестов», - сказал собеседник агентства. Ранее с аналогичными симптомами в больницу попал пилот одного из самолетов, прилетевших в РФ из КНР.
В пятницу, 31 января, стало известно, что первые носители коронавируса были выявлены в России – по одному случаю в Тюменской области и Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.
В Китае, где был выявлен коронавирус, число погибших превысило 200 человек, счет заболевших приближается к 10 тысячам.
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