У православных завершился пост
12 июля православные христиане отмечают день апостолов Петра и Павла. В этот день завершается «Петров» или же «апостольский» пост, однако в этом году праздник выпал на пятницу, в которую верующие традиционно воздерживаются от непостной пищи.
Согласно Библии, апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа и был распят за проповедование его учений. Павел не был последователем Иисусу при его земной жизни, но обратился к вере позже. Он также был распят римлянами за проповеди, причем в один день с Петром, отмечают «Известия».
Напомним, что ранее икону с изображением апостолов Петра и Павла российский президент Владимир Путин подарил папе Римскому Франциск после встречи в Ватикане. Также, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин вручил понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» и фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма.
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