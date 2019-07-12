У православных завершился пост

Согласно Библии, апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа и был распят за проповедование его учений. Павел не был последователем Иисусу при его земной жизни, но обратился к вере позже. Он также был распят римлянами за проповеди, причем в один день с Петром, отмечают «Известия».

Напомним, что ранее икону с изображением апостолов Петра и Павла российский президент Владимир Путин подарил папе Римскому Франциск после встречи в Ватикане. Также, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин вручил понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» и фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма.

