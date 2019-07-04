Путин подарил папе Римскому «Грех»

Владимир Путин и папа Римский Франциск после встречи в Ватикане, которая продолжалась около часа, обменялись подарками. Как пишет ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, президент РФ подарил папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» . Вручая подарки, глава государства выразил надежду на то, что понтифик найдёт время для просмотра картины. Отметим, российский лидер также презентовал папе Римскому фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма.

Понтифик, в свою очередь, преподнес Владимиру Путину медаль, посвящённую 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, а также гравюру с видом на площадь Святого Петра.

Как напоминает Утро.ру, после всех рабочих встреч, которые глава государства проведёт в рамках рабочего визита в Италию, у Владимира Путина запланирован ужин, на котором будет около ста приглашенных гостей.

Добавим, сегодняшняя встреча стала для Владимира Путина и папы Римского далеко не первой. Они виделись в Ватикане в ноябре 2013 года, а затем - в июне 2015-го. В августе 2017 года в Россию приезжал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, и глава государства также с ним пообщался.

