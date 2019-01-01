Новости за ночь: США вводят санкции против госдолга России

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Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Как пояснили авторы инициативы демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс, с введением новых правил ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом нашей страны.

В поправках есть уточнение, которое позволять отменять ограничения, если в итоге будет сделан вывод о невмешательстве Москвы выборы президента США в 2016-м году.

Напомним, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера завершилось, опубликованный доклад свидетельствует о невмешательстве России.

В среду, 17 июля, Роберт Мюллер придет в Конгресс, чтобы озвучить итоги своего расследования.

