Новости за ночь: США вводят санкции против госдолга России
Главные события ночи по версии НСН.
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против российского госдолга
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Как пояснили авторы инициативы демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс, с введением новых правил ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом нашей страны.
В поправках есть уточнение, которое позволять отменять ограничения, если в итоге будет сделан вывод о невмешательстве Москвы выборы президента США в 2016-м году.
Напомним, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера завершилось, опубликованный доклад свидетельствует о невмешательстве России.
В среду, 17 июля, Роберт Мюллер придет в Конгресс, чтобы озвучить итоги своего расследования.
Санкционные продукты разрешать употреблять в пищу
Вице-премьер России Алексей Гордеев поддержал инициативу проработки вопроса о разрешении употребления в пищу санкционных товаров. Сейчас сыры, колбасы, овощи и фруктами тоннами закапывают в землю.
Ранее Роспотребнадзор потребовал введения законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Гордеев с идеей согласился.
«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», - считает вице-премьер.
Тем не менее, Алексей Гордеев отметил, что закон требует обсуждения и в ближайшее время принят не будет. Россельхознадзор выступил против этой инициативы, назвав ее глупостью.
МИД Украины назвал позорным решение России по «Всемирному конгрессу украинцев»
МИД Украины выразил по этому поводу решительный протест. Дипломаты назвали этот шаг «очередным нарушением фундаментальных прав человека» и увидели в нем «неизменность репрессивной политики».
Официальный Киев уточнил, что цель организации - поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих, осуществления просветительских программ за пределами Украины.
Впрочем, МИД Украины нашел отрадным тот факт, что «Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля».
Алибасов подтвердил, что реально болен
Продюсер Бари Алибасов показал лекарства, которые использует при лечении после отравления чистящим средством.
Очередной виток истории произошёл после того, как Первый канал показал скриншот переписки помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом.
Если верить кадру, то в переписке они пытались придумать причину госпитализации продюсера. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин опроверг реальность такого диалога.
И вот сам Бари Алибасов показал, что он «глотает ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен - полгода придется есть таблетки вместо еды», - прокомментировал продюсер видео.
Продюсер добавил, что он реально болеет, обмана в его отравлении нет.
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