Названо официальное число умерших от COVID-19 российских медиков
За время пандемии коронавирусной инфекции в России умер 101 медик. Такие данные во вторник, 26 мая, привела глава департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.
«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников», - сказала она, особо подчеркнув, что эти данные актуальны по состоянию на пятницу, 22 мая, передает РЕН ТВ.
Отметим, что в интернете существует страница с альтернативной статистикой смертности среди медиков, которую, как утверждают авторы списка, ведут сами российские врачи. В этом списке по состоянию на 26 мая более 300 имен медиков.
Всего на сегодняшний день коронавирус в России был подтвержден у 362 тысяч человек, 131 тысяча пациентов выздоровела. Скончались 3807 заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru