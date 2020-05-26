Названо официальное число умерших от COVID-19 российских медиков

За время пандемии коронавирусной инфекции в России умер 101 медик. Такие данные во вторник, 26 мая, привела глава департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.

В России поставлен антирекорд по умершим от COVID-19

«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников», - сказала она, особо подчеркнув, что эти данные актуальны по состоянию на пятницу, 22 мая, передает РЕН ТВ.

Отметим, что в интернете существует страница с альтернативной статистикой смертности среди медиков, которую, как утверждают авторы списка, ведут сами российские врачи. В этом списке по состоянию на 26 мая более 300 имен медиков.

Всего на сегодняшний день коронавирус в России был подтвержден у 362 тысяч человек, 131 тысяча пациентов выздоровела. Скончались 3807 заболевших.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СтатистикаСмертьКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры