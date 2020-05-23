Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
Иммунитет к COVID-19 выявлен у 12% жителей столицы по результатам более чем 50 тысяч обследований москвичей . Такое заявление сделал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун на онлайн пресс-конференции.
«Из более чем 50 тыс. обследованных, у 12,5% москвичей выявлены антитела. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», - заявил Алексей Хрипун.
По словам руководителя столичного департамента здравоохранения, планируется обследовать до 6 млн человек. По мнению Хрипуна, это «беспрецедентное количество исследований» покажет процесс формирования и дальнейшего поведения популяционного иммунитета.
«Методика, которая применяется в Москве, это иммунохемилюминесцентный анализ. Объем исследования - от 3 до 6 млн. В Москве это очень важное исследование, потому что оно позволит готовиться к следующей волне, а она вероятнее всего будет в той или иной мере выраженная. Это исследование абсолютно добровольное и бесплатное в Москве», - пояснил Хрипун.
Ранее главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал о россиянах, которым не понадобится вакцинация от коронавируса.
«Сначала нужно посмотреть, есть ли у человека защитные антитела. Например, многие молодые люди не болели, но у них обнаружены антитела. Это значит, что произошла естественная иммунизация, то, что называется «коллективный иммунитет». Без вакцины полностью справиться с этой пандемией не удастся» - сказал Феликс Ершов.
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