Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения, планируется обследовать до 6 млн человек. По мнению Хрипуна, это «беспрецедентное количество исследований» покажет процесс формирования и дальнейшего поведения популяционного иммунитета.

«Методика, которая применяется в Москве, это иммунохемилюминесцентный анализ. Объем исследования - от 3 до 6 млн. В Москве это очень важное исследование, потому что оно позволит готовиться к следующей волне, а она вероятнее всего будет в той или иной мере выраженная. Это исследование абсолютно добровольное и бесплатное в Москве», - пояснил Хрипун.

Ранее главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал о россиянах, которым не понадобится вакцинация от коронавируса.

«Сначала нужно посмотреть, есть ли у человека защитные антитела. Например, многие молодые люди не болели, но у них обнаружены антитела. Это значит, что произошла естественная иммунизация, то, что называется «коллективный иммунитет». Без вакцины полностью справиться с этой пандемией не удастся» - сказал Феликс Ершов.

