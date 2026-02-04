«Всё в порядке»: В Воронеже лопаются батареи, а в Люберцах растет гора мусора

***

Неподалеку от центра Воронежа есть живописное место – это Дальние и Ближние сады, где живут в СНТ около пяти тысяч человек. По словам местных жителей, электросети здесь не меняли 70 лет, в итоге свет постоянно выключается, а в начале 2026 года ситуация и вовсе стала катастрофической. В тридцатиградусный мороз дети и старики не могут согреться в своих домах без генераторов. Свет здесь дают по восемь часов.

СНХ1: «Мы здесь живем уже шесть лет, бывали отключения зимой по двое суток, но вот такая периодичность, которая с января началась, она просто уже ни в какие рамки не лезет! Зимой здесь постоянно живут около трех тысяч человек, в том числе многодетные семьи, пожилые люди. У многих батареи уже все полопались. Мы тоже сменили уже две батареи, потому что они лопнули. Купили генератор, он сейчас работает. При этом в 10 часов вечера нас переключат – нам дадут до 6 утра свет, а Ближние Сады выключат также на 8 часов», - рассказала НСН местная жительница Нина Багриенко.

По ее словам, людям предлагают за свой счет ставить новое оборудование, однако озвученная сумма в 12 млн рублей для них неподъемна.

«Трансформаторы старые, все сети старые. Не выдерживает кабель, который прокладывали в 1953 году. Он уже весь там под землей сгнил, но его никто не хочет менять. Самое обидное, что обслуживающая организация – отнекивается и всё: "У нас все в порядке, если вы хотите как-то жить, увеличивайте себе сами мощность за свой счет". Нам сейчас говорили примерную сумму в 12 миллионов, но у нас здесь очень много малоимущих, дачи старые, бабушки и дедушки здесь живут, у нас нет коттеджей. Мы просим, чтобы нам выделил эту неподъемную сумму для замены кабеля или какую-то часть ее. Мы уже готовы даже сами сброситься, но такую сумму закрыть точно не сможем», - посетовала собеседница НСН.

Мы переадресовали просьбу жителей Дальних и Ближних садов губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

У жителей подмосковных Люберец другая проблема. С 9 января, когда начались снегопады, дом №66 на улице 3-е Почтовое отделение начал тонуть в мусоре, который перестали вывозить.

«9 января у нас были снегопады, после которых во всем районе исчезли дворники. На сегодняшний день все остальные дома более-менее привели в порядок, но наш дом коммунальщики стороной обходят. За этот месяц скопилась гора мусора, потому что выкидывать его просто некуда. После наших жалоб в местную администрацию вся их работа закончилась на том, что они из мусорных камер вытащили весь мусор на улицу, сложили, и по сей день он там лежит. При этом они отчитались, что заявка выполнена. В мусорных камерах баков нет. Если кто-то кидает мусор в мусоропровод, все летит на пол. Те жильцы, которые не хотят, чтобы из мусоропровода воняло, складывают мусор в эту кучу, которая не вывозится», - рассказал НСН один из жителей многострадального дома.

По его словам, ничего подобного здесь не было с 1990-х годов.

«По крайней мере, на протяжении последних 30 лет всегда дворник выходил, вытаскивал из мусорных камер контейнеры, помогал их подцеплять к мусоровозам, а потом заталкивал назад в мусорную камеру. В этом году такого не происходит. Что-то подобное было, наверное, только в 1990-х. До метро "Жулебино" тут пешком 5-10 минут, а Москва прямо через дорогу. В Москве у домов нет мусора, да и в Люберцах большинство домов убрано, а у нас такая ситуация», - недоумевает собеседник НСН.

Мы попросили власти Подмосковья разобраться с ситуацией в Люберцах.