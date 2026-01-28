«Страшно идти домой!»: Курские дети просят сделать свет на дороге в школу

Жителям Курска по известным причинам в последнее время приходится несладко. При этом местные власти уже четыре года не могут решить вроде бы простую проблему. На дороге к школе и детсаду на проспекте Вячеслава Клыкова нет и никогда не было освещения. И сами дети, и родители малышей обеспокоены этой ситуацией и стучатся во все двери, однако воз и ныне там.

«У нас три социальных объекта: детский сад №5, школа №58 и новый строящийся детский садик. Рядом с ними проходит тротуар, на котором отсутствует уличное освещение. Дети со второй смены и взрослые ходят в этой темноте, ни о какой безопасности речи не идет. Школа рассчитана на 1000 мест, а учится там 1600 человек, в садике больше ста детей. В нашем микрорайоне несколько 17-этажных домов, при этом власти говорят, что эта территория принадлежит домам, и жители должны сами делать за свой счет уличное освещение: собрать подписи, куда-то их подать, внести 20% стоимости строительства. Это семь домов по 304 квартиры в каждом. Понятно, что собрать подписи нереально. Но это же ваша ошибка при проектировании, почему жители должны за это отвечать? Я говорю, поставьте столбы на территорию школы и разверните их на тротуар - проблема будет решена. Нет, ни в какую, и всё. Нет, не будем делать. Ну нельзя же так! Мне приходится встречать дочку со второй смены, потому что страшно идти домой», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора Курской области Александра Хинштейна помочь школьникам и детсадовцам.

***

Другой сигнал SOS пришел к нам из центра Москвы, от жителей дома на Большой Садовой улице, что рядом с Патриаршими прудами. Капитальный ремонт и замена газовых труб привели к тому, что квартира на 8-м этаже уже два месяца остается без газа и горячей воды. Люди не понимают, как жить с ребенком зимой в таких условиях, а чиновники гоняют их по замкнутому кругу.

«В нашем доме начали делать капитальный ремонт и менять стояк с газовой трубой. Меняли-меняли его, до шестого этажа поменяли, а на седьмом сосед не дает доступ в квартиру. Соответственно, мы на восьмом этаже, и нам газ не пустили. Так как дом с газовой колонкой, у нас нет ни газа, ни воды горячей, потому что воду надо греть газовой колонкой. И куда я уже только не обращался - какой-то замкнутый круг. Я иду в «Жилищник», они мне говорят: отключил же «Мосгаз», идите туда. Я иду в «Мосгаз», они мне говорят: идите в Фонд капитального ремонта. Я обращаюсь в Фонд капитального ремонта, говорят: а причем здесь мы, обращайтесь в «Жилищник». Это продолжается уже два месяца, с конца ноября. Сколько же это должно длиться, годами? Я спрашиваю: что делать зимой, как я должен еду готовить, где брать горячую воду? Всем всё равно, как будто я виноват, что сосед такой. Я же не сам выбираю соседей! Получается, что мы много лет платим за капитальный ремонт, но зачем нам такой ремонт, после которого мы же еще остаемся с проблемами», - возмутился в беседе с НСН хозяин проблемной квартиры.

Недавно мэр Москвы после обращения НСН помог пенсионерке, оставшейся из-за горе-ремонтников на пять месяцев без своей квартиры. Посмотрим, получится ли решить проблему жителей дома на Маяковке.