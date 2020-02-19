«У нас не уходят, у нас уносят»: Винокур поведал о пенсии артистов

«Я работаю, насчет пенсии не в курсе. Пенсия есть, она капает, поэтому о пенсии вспомню, когда закончу работать. Но у нас, как говорится, не уходят, у нас уносят. Поэтому надеюсь, не скоро, тьфу-тьфу-тьфу. Мы с Львом Валерьяновичем Лещенко помогаем детскому дому в Курской губернии для детей с ограниченными возможностями. Сегодня время такое, к сожалению. Мы все время ругаем наше прошлое, коммунистов и СССР, но я не помню, чтобы тогда по телевидению кто-то просил собрать денег на ребенка, который погибает. Все было на государственном уровне, и всем занималось государство. А сегодня просто жутко, когда смотришь, что ребенку собирают деньги всей страной», - добавил он.

О невозможности прожить на пенсию также рассказал знаток из «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной» и заявил, что всегда ищет альтернативные источники дохода. Руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая, ежемесячно получающая 16 тысяч рублей, посоветовала россиянам не доживать до старости.

