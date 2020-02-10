Друзь заявил, что на его пенсию невозможно прожить

10 февраля 202009:41

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что его пенсия даже меньше, чем у телеведущей Елены Ханги. Ранее она рассказала журналистам, что получает 23 тысяч рублей в месяц.

Лоза разоткровенничался о своей пенсии

Друзь отметил, что на его пенсию «прожить невозможно, как и на пенсию Елены Ханги», пишет издание «Телепрограмма».

Как сообщает сайт KP.Ru, ещё меньше пенсии у Юрия Лозы (12 тысяч рублей), ведущей «Давай поженимся!» Розы Сябитовой (14 тысяч рублей). Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей.

Пенсия у живущих в Москве народных и заслуженных артистов больше за счёт надбавки в размере 30 тысяч рублей, введённой с 2018 года.

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ФОТО: flickr.com // Nontrivial club
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