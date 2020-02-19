Нет условий. Почему в России не верят в корпоративные пенсии
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта объяснила в эфире НСН, почему в России непопулярна программа корпоративных пенсий.
Корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной хотели бы получать 78% россиян. Об этом, как пишут «Известия», говорится в данных опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом «Работа.ру». Однако сейчас в таких программах участвуют только 6,4% опрошенных. А принять участие в них имеют возможность только 10% россиян.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова объяснила в эфире НСН низкую распространенной программ корпоративных пенсий.
«У нас только самые крупные корпорации имеют длительные истории отношений с негосударственными пенсионными фондами. Корпоративная пенсия, длительный договор с пенсионным фондом реальны только для крупных корпораций. Для малых, средних предприятий, индивидуальных предпринимателей - это нереальная задача», - сказала эксперт.
Свою роль играет и недоверие к российской финансовой системе
«К тому же, люди в 20 лет не думают о том, какой будет их пенсия в 65. Все накопительные пенсионные программы – это отложенные приобретения. Не все готовы жить в таких рамках. К тому же люди помнят инфляционную историю в России, историю пенсионной реформы. Нет уверенности в значимости этих накоплений через 30-40 лет», - заключила Самраилова.
Отметим, что в развитых странах Запада на пенсии, полностью или частично сформированные работодателем, приходится 30-50% дохода пенсионеров.
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