Нет условий. Почему в России не верят в корпоративные пенсии

Корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной хотели бы получать 78% россиян. Об этом, как пишут «Известия», говорится в данных опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом «Работа.ру». Однако сейчас в таких программах участвуют только 6,4% опрошенных. А принять участие в них имеют возможность только 10% россиян.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова объяснила в эфире НСН низкую распространенной программ корпоративных пенсий.

«У нас только самые крупные корпорации имеют длительные истории отношений с негосударственными пенсионными фондами. Корпоративная пенсия, длительный договор с пенсионным фондом реальны только для крупных корпораций. Для малых, средних предприятий, индивидуальных предпринимателей - это нереальная задача», - сказала эксперт.