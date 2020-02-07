Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
Ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии. 16 тысяч рублей – именно такую сумму она получает ежемесячно. В беседе с изданием «Телепрограмма» она шутливо подчеркнула, что «видимо, она недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги». Однако при этом Дубовицкая призналась, что до сих пор работает и живёт не только на пенсию. Отметим, что известной телеведущей 71 год.
Кстати, ранее о размере своей пенсии рассказал «коллега по цеху» Регины Дубовицкой – юморист Евгений Петросян. рассказал, что получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей. При этом он добавил, что этих денег ему вполне хватает на все расходы», пишет «Свободная пресса». В свою очередь, телеведущая Елена Ханга, по её словам, получает 23 тысячи рублей.
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