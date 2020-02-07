Ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии. 16 тысяч рублей – именно такую сумму она получает ежемесячно. В беседе с изданием «Телепрограмма» она шутливо подчеркнула, что «видимо, она недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги». Однако при этом Дубовицкая призналась, что до сих пор работает и живёт не только на пенсию. Отметим, что известной телеведущей 71 год.