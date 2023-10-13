«У меня такая грудь!»: Волочкова о праздновании Дня без бюстгальтера

Балерина в эфире НСН похвасталась натуральной грудью, напомнила о фото с Мальдив и назвала место, где она готова снять бюстгальтер.

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН рассказала, как относится к появлению в общественных местах без бюстгальтера.

13 октября отмечается Всемирный день без бюстгальтера. Его цель напомнить женщинам о необходимости обследовать грудь на различные заболевания.

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«Я не поняла, что случилось? У меня 25 ноября премьера шоу "Одержимость", этот проект висит на плечах, а вы мне про бюстгальтер или его отсутствие... Послушайте, у меня настоящая грудь, ненастоящие у меня только наращенные ногти и некоторые бриллианты, которые мне дарят мужчины. Когда я выставляю свои фотографии с Мальдив, вам не нравится, что Волочкова в купальнике, то в бюстгальтере, то без него? ("Нравится!" - признался спецкор НСН). У меня такая грудь, которая позволяет без бюстгальтера быть там, где я считаю нужным - в постели с моим любимым человеком», - подчеркнула балерина.
ФОТО: соцсети Анастасией Волочковой / volochkova_art

При этом она пообещала выйти на свое шоу в разных костюмах, поспешив завершить разговор о бюстгальтерах, ссылаясь на «другие задачи».

Ранее Волочкова разместила в соцсетях фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5 время Второй мировой войны. Это не понравилось некоторым ее подписчикам, усмотревшим в действиях балерины осквернение символов воинской славы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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