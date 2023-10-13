«У меня такая грудь!»: Волочкова о праздновании Дня без бюстгальтера

При этом она пообещала выйти на свое шоу в разных костюмах, поспешив завершить разговор о бюстгальтерах, ссылаясь на «другие задачи».

Ранее Волочкова разместила в соцсетях фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5 время Второй мировой войны. Это не понравилось некоторым ее подписчикам, усмотревшим в действиях балерины осквернение символов воинской славы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

