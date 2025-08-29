МИД назвал «дезинформацией» публикации в Иране о ненадежности России
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в иранских СМИ распространяются материалы, бросающие тень на двусторонние отношения Москвы и Тегерана. В этих публикациях утверждается, что Россия не является надежным партнером Ирана и не оказала ему должной поддержки во время 12-дневного конфликта с Израилем.
В МИД подчеркнули, что подобные сведения рассматриваются как часть скоординированной дезинформационной кампании, организованной силами, враждебными России и Ирану.
Особое внимание ведомство уделило заявлению члена Совета по определению целесообразности принимаемых решений Ирана Мохаммеда Садра. 24 августа он в видеоинтервью без доказательств заявил, что Москва якобы передала Израилю разведданные с координатами иранских систем ПВО.
В российском МИД расценили эти слова как наиболее одиозные и подчеркнули, что они не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД назвал «дезинформацией» публикации в Иране о ненадежности России
- Школа начнет воспитывать: Родители назвали плюс оценок за поведение
- Россия пригрозила ответными мерами на размещение американских ракет в Японии
- Жилин призвал защитить от американцев крупнейшее нотное хранилище России
- В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену
- В РАН объяснили первый за шесть лет визит Ким Чен Ына в Китай
- Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине
- Совместный скроллинг соцсетей назвали новой формой близости
- ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель
- Экс-директор Театра сатиры арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru