МИД назвал «дезинформацией» публикации в Иране о ненадежности России

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в иранских СМИ распространяются материалы, бросающие тень на двусторонние отношения Москвы и Тегерана. В этих публикациях утверждается, что Россия не является надежным партнером Ирана и не оказала ему должной поддержки во время 12-дневного конфликта с Израилем.

В МИД подчеркнули, что подобные сведения рассматриваются как часть скоординированной дезинформационной кампании, организованной силами, враждебными России и Ирану.