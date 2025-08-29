Названа причина смерти режиссера и психолога Игоря Николаева
29 августа 202521:58
Режиссер, художник, музыкант и психолог Игорь (Николаев) Калинаускас скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили его коллеги из творческих мастерских «Хронотоп».
Прощание с ним прошло накануне, после чего тело было кремировано.
В некрологе отмечается, что как психолог Калинаускас работал с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, а также со спортсменами сборной СССР по легкой атлетике.
Коллеги подчеркнули, что многие до сих пор помнят его помощь и выражают благодарность за вклад в их жизнь и деятельность, передает «Радиоточка НСН».
