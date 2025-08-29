СМИ: Трамп предлагал разместить китайских миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими политиками в Белом доме обсуждал возможность размещения китайских миротворцев на Украине в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива не получила поддержки у европейских стран и Киева, которые обвиняют Пекин в помощи российскому оборонному сектору.