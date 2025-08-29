СМИ: Трамп предлагал разместить китайских миротворцев на Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими политиками в Белом доме обсуждал возможность размещения китайских миротворцев на Украине в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, инициатива не получила поддержки у европейских стран и Киева, которые обвиняют Пекин в помощи российскому оборонному сектору.
В администрации Трампа опровергли эту информацию. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил FT, что сообщения об обсуждении китайских миротворцев являются ложными.
25 августа официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь отметил, что Пекин не рассматривает отправку военного контингента на Украину в рамках возможных гарантий безопасности, передает «Радиоточка НСН».
