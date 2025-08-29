Мерц заявил о готовности ЕС и США к затяжному конфликту на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще многие месяцы. Он отметил, что Европа и США должны быть к этому готовы и действовать в координации с союзниками и «коалицией желающих».
На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Тулоне Мерц подчеркнул необходимость уже на следующей неделе обсудить с Вашингтоном дальнейшие шаги по украинскому направлению.
Немецкий канцлер также высказался за проведение прямой встречи между президентами России и Украины. По его словам, для этого Москва должна проявить готовность к переговорам и ввести режим прекращения огня.
Мерц добавил, что подобная встреча может быть расширена и за счет других участников, однако ключевым условием он назвал согласие России на диалог, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как России удалось обогнать Швейцарию в объемах производства шоколада
- Мерц заявил о готовности ЕС и США к затяжному конфликту на Украине
- Путин реорганизовал структуру администрации президента
- Ефим Шифрин рассказал о съемках в сериале «Олдскул» с Марией Ароновой
- МИД назвал «дезинформацией» публикации в Иране о ненадежности России
- Школа начнет воспитывать: Родители назвали плюс оценок за поведение
- Россия пригрозила ответными мерами на размещение американских ракет в Японии
- Жилин призвал защитить от американцев крупнейшее нотное хранилище России
- В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену
- В РАН объяснили первый за шесть лет визит Ким Чен Ына в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru