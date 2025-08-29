Мерц заявил о готовности ЕС и США к затяжному конфликту на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще многие месяцы. Он отметил, что Европа и США должны быть к этому готовы и действовать в координации с союзниками и «коалицией желающих».

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Тулоне Мерц подчеркнул необходимость уже на следующей неделе обсудить с Вашингтоном дальнейшие шаги по украинскому направлению.

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится

Немецкий канцлер также высказался за проведение прямой встречи между президентами России и Украины. По его словам, для этого Москва должна проявить готовность к переговорам и ввести режим прекращения огня.

Мерц добавил, что подобная встреча может быть расширена и за счет других участников, однако ключевым условием он назвал согласие России на диалог, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЗападФРГ

