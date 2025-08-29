России с ее населением естественно производить шоколада больше, чем в Швейцарии, заявила НСН председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Россия ранее обогнала Швейцарию и Германию по производству шоколада и заняла первое место в Европе, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в 2024 году российские кондитеры произвели 2,18 тонн шоколада, а за 8 месяцев текущего года – уже почти 900 000 тонн. Эльдарханова отметила, что на увеличение объемов российского производство повлияло сокращение импорта.