Как России удалось обогнать Швейцарию в объемах производства шоколада

В прошлые годы в России было много импорта, что сдерживало отечественное производство, заявила НСН Ирина Эльдарханова.

России с ее населением естественно производить шоколада больше, чем в Швейцарии, заявила НСН председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Россия ранее обогнала Швейцарию и Германию по производству шоколада и заняла первое место в Европе, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в 2024 году российские кондитеры произвели 2,18 тонн шоколада, а за 8 месяцев текущего года – уже почти 900 000 тонн. Эльдарханова отметила, что на увеличение объемов российского производство повлияло сокращение импорта.

«Население России в несколько раз больше, чем в Швейцарии, поэтому естественно для российских компаний производить больше шоколада для своего населения. Раньше импорта было много, что сдерживало отечественное производство. Сейчас зарубежной продукции в российских магазинах стало меньше, а существующие мощности позволяют ещё больше нарастить производство», - считает эксперт.

Вместе с тем, по её словам, в России производят в основном не настоящий шоколад.

«На сегодняшний день в России в основном производят шоколадные массы либо с заменителями, либо с эквивалентами. Это не чистый шоколад, который производится в Швейцарии, Франции или Бельгии. Кроме того, большая часть российского шоколада, - это молочный шоколад. Из-за подорожания какао-бобов производить черный или тёмный стало в четыре раза дороже. Такая плитка будет не по карману многим российским покупателям. На экспорт в разные страны идет не настоящий шоколад, а в основном шоколадные конфеты, покрытые глазурью. Россия поставляет недорогую продукцию, рассчитанную на массовый сегмент», - рассказала Эльдарханова.

Ранее кондитеры предрекли подорожание сладостей из-за дефицита пальмового масла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


