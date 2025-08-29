Путин реорганизовал структуру администрации президента

В МИД рассчитывают на скорый контакт с США по проблемным вопросам Создание государственной системы единого воинского учета завершено в РФ Глава Дагестана рассказал о плачевных результатах проверок на АЗС после нового взрыва Пожар в Геленджике после падения БПЛА локализован на вторые сутки Forbes признал рэпера Jay-Z самым богатым музыкантом в мире