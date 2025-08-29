Путин реорганизовал структуру администрации президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации структуры администрации главы государства.

Согласно документу, упраздняются управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.

Тем же указом создается управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Главе администрации президента Антону Вайно поручено в течение трех месяцев представить предложения по реализации решения и провести необходимые организационно-штатные мероприятия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
