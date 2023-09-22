«Всем нужны скандалы!»: Волочкова ответила критикам звезд, ходивших на «Барби»

Анастасия Волочкова в эфире НСН призвала к миру тех, кто называет «позором» посещение публичными людьми нелегальных показов «Барби».

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН призвала коллег отказаться от критики нелегальных показов фильма «Барби».

Голливудский фильм, показанный в ста с лишним российских городах без лицензии, стал самым успешным кинорелизом прошлых выходных. При этом кинокритик Давид Шнейдеров на пресс-конференции в НСН осудил звезд, которые поддержали показ «Барби». Он назвал «позором» появление там Волочковой.

«Это позор!»: Шнейдеров осудил Волочкову на премьере «ворованной» «Барби»
«Я к этому никак не отношусь. Я была не премьере фильма с Таней Тузовой и Прохором Шаляпиным. Кто там что запретил? У моей подруги Тани самая крутая коллекция, 12 тысяч кукол Барби. Всем нужны скандалы, а я считаю по-другому: все мы ходим по одной Земле и дышим одним воздухом, и сегодня, в наши дни мы должны держаться друг друга и оставаться людьми», - сказала Волочкова.

По данным СМИ, стоимость коллекции кукол Барби Татьяны Тузовой, которую также называют «русской Барби» составляет более $2 млн. В ней более 12 тыс. кукол, которые Тузова скупает по всему миру.

Дизайнер Аника Керимова, организовавшая в конце августа в Москве модную «Барби-вечеринку», говорила «Культурному гиду НСН», что считает куклу Барби примером красоты для девушек. При этом она отметила, что сам фильм не смотрела, а ее знакомые считают его «чуть-чуть бестолковым».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КиноДавид ШнейдеровАнастасия Волочкова

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