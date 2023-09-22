«Всем нужны скандалы!»: Волочкова ответила критикам звезд, ходивших на «Барби»
Анастасия Волочкова в эфире НСН призвала к миру тех, кто называет «позором» посещение публичными людьми нелегальных показов «Барби».
Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН призвала коллег отказаться от критики нелегальных показов фильма «Барби».
Голливудский фильм, показанный в ста с лишним российских городах без лицензии, стал самым успешным кинорелизом прошлых выходных. При этом кинокритик Давид Шнейдеров на пресс-конференции в НСН осудил звезд, которые поддержали показ «Барби». Он назвал «позором» появление там Волочковой.
«Я к этому никак не отношусь. Я была не премьере фильма с Таней Тузовой и Прохором Шаляпиным. Кто там что запретил? У моей подруги Тани самая крутая коллекция, 12 тысяч кукол Барби. Всем нужны скандалы, а я считаю по-другому: все мы ходим по одной Земле и дышим одним воздухом, и сегодня, в наши дни мы должны держаться друг друга и оставаться людьми», - сказала Волочкова.
По данным СМИ, стоимость коллекции кукол Барби Татьяны Тузовой, которую также называют «русской Барби» составляет более $2 млн. В ней более 12 тыс. кукол, которые Тузова скупает по всему миру.
Дизайнер Аника Керимова, организовавшая в конце августа в Москве модную «Барби-вечеринку», говорила «Культурному гиду НСН», что считает куклу Барби примером красоты для девушек. При этом она отметила, что сам фильм не смотрела, а ее знакомые считают его «чуть-чуть бестолковым».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: с 1 января МРОТ вырастет на 18,5%
- Развожаев опроверг сообщения об ударах по энергообъектам Севастополя
- Финсоветник ЦБ РФ Бунегина рассказала, куда россияне вкладывают деньги
- Рогов заявил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
- Экономист Бахтин связал падение индекса Мосбиржи с укреплением рубля
- Техноэксперт рассказал, почему не стоит покупать iPhone из США
- СМИ: США передадут Украине партию ATACMS
- Сын Трампа обвинил сына Байдена во взломе его аккаунта в соцсети Х
- Решетников: Соцвыплаты до 2026 года будут индексировать по фактической инфляции
- Решетников: доллар США будет стоить 94 рубля в конце 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru