«Всем нужны скандалы!»: Волочкова ответила критикам звезд, ходивших на «Барби»

«Я к этому никак не отношусь. Я была не премьере фильма с Таней Тузовой и Прохором Шаляпиным. Кто там что запретил? У моей подруги Тани самая крутая коллекция, 12 тысяч кукол Барби. Всем нужны скандалы, а я считаю по-другому: все мы ходим по одной Земле и дышим одним воздухом, и сегодня, в наши дни мы должны держаться друг друга и оставаться людьми», - сказала Волочкова.

По данным СМИ, стоимость коллекции кукол Барби Татьяны Тузовой, которую также называют «русской Барби» составляет более $2 млн. В ней более 12 тыс. кукол, которые Тузова скупает по всему миру.

Дизайнер Аника Керимова, организовавшая в конце августа в Москве модную «Барби-вечеринку», говорила «Культурному гиду НСН», что считает куклу Барби примером красоты для девушек. При этом она отметила, что сам фильм не смотрела, а ее знакомые считают его «чуть-чуть бестолковым».

