Сийярто: Западу не удалось «поставить Россию на колени»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные страны не смогли добиться поставленных целей в отношении России. По его словам, несмотря на давление и санкции, Москва не была «поставлена на колени ни экономически, ни каким-либо другим способом».
Министр отметил, что лидеры Запада допустили ошибки в своей политике, не предприняв усилий для прекращения конфликта на Украине.
По его мнению, вместо урегулирования кризиса западные страны лишь способствовали его глобализации.
Сийярто добавил, что выбранная стратегия обернулась потерями для Европы в сферах общества, экономики и безопасности, и выразил надежду, что после завершения конфликта прозвучат ответы, почему был сделан именно такой выбор, передает «Радиоточка НСН».
