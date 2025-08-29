Сийярто: Западу не удалось «поставить Россию на колени»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные страны не смогли добиться поставленных целей в отношении России. По его словам, несмотря на давление и санкции, Москва не была «поставлена на колени ни экономически, ни каким-либо другим способом».

Министр отметил, что лидеры Запада допустили ошибки в своей политике, не предприняв усилий для прекращения конфликта на Украине.

Сийярто заявил, что атаки на «Дружбу» невозможны без согласования Киева с ЕС

По его мнению, вместо урегулирования кризиса западные страны лишь способствовали его глобализации.

Сийярто добавил, что выбранная стратегия обернулась потерями для Европы в сферах общества, экономики и безопасности, и выразил надежду, что после завершения конфликта прозвучат ответы, почему был сделан именно такой выбор, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
