Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные страны не смогли добиться поставленных целей в отношении России. По его словам, несмотря на давление и санкции, Москва не была «поставлена на колени ни экономически, ни каким-либо другим способом».

Министр отметил, что лидеры Запада допустили ошибки в своей политике, не предприняв усилий для прекращения конфликта на Украине.