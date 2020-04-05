У депутата Мосгордумы подтвержден коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заражён коронавирусом. Парламентарий подтвердил информацию агентству РИА Новости.
Евгений Ступин находится в режиме самоизоляции дома. Он уточнил, что 3 апреля ему сообщили об отрицательном результате теста на коронавирус.
«У меня был взят анализ 29 марта, в воскресенье. И мне было сказано следующее: если в течение 72 часов вам не поступит звонок о том, что положительный результат вируса, то соответственно анализ считается отрицательным. При отрицательном анализе мы не звоним. Я дождался 72 часов и соответственно считал себя здоровым», - пояснил депутат.
Отмечается, что Ступин получил анализы только на седьмой день.
При этом он почувствовал ухудшение здоровья. Из-за начавшегося кашля и насморка остался дома, пропустив заседание Мосгордумы. По предположениям Ступина, он мог заразиться в общественном транспорте.
Парламентарий также отметил, что у членов семьи анализы еще не взяты, он ожидает решения медиков по дальнейшему режиму лечения.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».
«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.
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