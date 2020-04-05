У депутата Мосгордумы подтвержден коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заражён коронавирусом. Парламентарий подтвердил информацию агентству РИА Новости.

Евгений Ступин находится в режиме самоизоляции дома. Он уточнил, что 3 апреля ему сообщили об отрицательном результате теста на коронавирус.

«У меня был взят анализ 29 марта, в воскресенье. И мне было сказано следующее: если в течение 72 часов вам не поступит звонок о том, что положительный результат вируса, то соответственно анализ считается отрицательным. При отрицательном анализе мы не звоним. Я дождался 72 часов и соответственно считал себя здоровым», - пояснил депутат.

Отмечается, что Ступин получил анализы только на седьмой день.