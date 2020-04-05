В Москве зарегистрированы за сутки 536 новых случаев заражения COVID-19
В Москве за прошедшие сутки выявлены новые случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией, их 536. Общее число зараженных COVID-19 увеличилось с 3357 до 3893 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3893 человек», - уточняют в ведомстве.
Отмечается, что ведется работа по выявлению круга лиц, контактировавших с зараженными, уточняет ТАСС.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».
«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.
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