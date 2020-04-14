У более 30 сотрудников Большого театра обнаружен бессимптомный коронавирус
Более 30 сотрудников Большого театра получили положительный результат анализа на коронавирус, не обладая при этом симптомами заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.
По данным агентства, коронавирус у них был обнаружен за два дня до концерта, который прошел 11 апреля на Исторической сцене в поддержку участников акции "Мы вместе". Отмечается, что всех сотрудников театра с положительным результатом на инфекцию отстранили от работы.
Как заявил Урин, у сотрудников с подтвержденным диагнозом коронавируса не наблюдалось высокой температуры и кашля. В настоящее время они находятся на карантине.
Ранее сообщалось, что ученые из Японии, исследовавшие результаты компьютерной томографии (КТ) переболевших бессимптомно коронавирусом пациентов, обнаружили поражения легочных тканей.
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