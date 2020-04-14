У более 30 сотрудников Большого театра обнаружен бессимптомный коронавирус

По данным агентства, коронавирус у них был обнаружен за два дня до концерта, который прошел 11 апреля на Исторической сцене в поддержку участников акции "Мы вместе". Отмечается, что всех сотрудников театра с положительным результатом на инфекцию отстранили от работы.

Как заявил Урин, у сотрудников с подтвержденным диагнозом коронавируса не наблюдалось высокой температуры и кашля. В настоящее время они находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что ученые из Японии, исследовавшие результаты компьютерной томографии (КТ) переболевших бессимптомно коронавирусом пациентов, обнаружили поражения легочных тканей.

