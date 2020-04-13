Назван процент бессимптомных носителей коронавируса в России

Примерно у 40 процентов пациентов, у которых в России выявляют коронавирус, не проявляются типичные симптомы для коронавируса COVID-19. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор: Очагами половины вспышек коронавируса в регионах стали больницы

Глава ведомства привела статистику, согласно которой из 2568 инфицированных у 1040 клинические симптомы коронавируса не проявляются.

«То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что персонал одной из московских больниц прошел тестирование на выявление антител к коронавирусу. Как отметила Попова, результаты показали, что иммунитет к заболеванию есть только у 7 процентов медицинских работников.

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в России зафиксировано 18328 случаев заражения COVID-19. Скончались 148 человек, выздоровели — 1470.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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