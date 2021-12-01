Тысячу свердловских учителей отстранили от работы за отказ от вакцинации
Из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 в Свердловской области отстранили 987 учителей. Об этом сообщает издание E1.RU со ссылкой на ответ регионального министерства образования.
Так, 206 педагогов смогли перевести на дистанционное обучение. Как отмечает министерство, директор школы принимает решение об отстранении работников, не имеющих антител или вакцины от коронавируса.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.
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