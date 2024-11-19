«Достаточно своих!»: Шолохов призвал «разумно» отмечать зарубежные праздники в РФ
Для праздника не обязательно устанавливать выходной день в стране, если он выпадает на рабочий, отметил в эфире НСН депутат Александр Шолохов.
Создание Лаборатории государственных праздников в России было бы правильным решением, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с НСН. Он также отметил, что отмечать зарубежные праздники нужно разумно, однако нет смысла запрещать их.
Ранее замглавы Минкультуры Сергей Першин заявил, что на базе министерства будет создана Лаборатория государственных праздников, пишет «Парламентская газета». Новое ведомство будет заниматься «переосмыслением» государственных праздников. Председатель общественного совета при Минкультуры Александр Чайковский заявил, что в России много праздников, которые основаны на «какой-то чепухе». Новое ведомство, пояснил он, могло бы продвигать более значимые праздники. Шолохов поддержал инициативу.
«Я, к сожалению, не знаком с деталями инициативы чисто техническими, но принципиально это очень правильное направление. У нас огромное количество инициатив на местах. Со многими я знаком просто потому, что ко мне обращаются и с приглашениями, и с просьбами поддержать инициативы самого разного направления, начиная от фольклорно-этнографических и заканчивая современными бардовскими рок-фестивалями. И если некая системность в работе с этими инициативами будет, то это совершенно верное решение. Если это творческая лаборатория, если это работа над помощью и подсказкой в каких-то моментах, то, естественно, это очень правильно», - сказал Шолохов.
Он также отметил, что запрещать Хэллоуин и День святого Валентина в РФ нет смысла, при этом призвал разумно отмечать их.
«Я не думаю, что их надо запрещать. По-моему, у любого здравого человека некое предубеждение к чужим праздникам существует, некое осторожное отношение. Нужно же понимать, что люди празднуют, а не бездумно праздновать все восточные Новые годы, да и не только восточные. Даже у нас в стране есть праздники, которые фактически являются Новыми годами, в пример можно привести Якутию и Бурятию. И это идет как раз с востока, там, где привязка Нового года не к нашему календарю, а к природным явлениям. В общем, это совершенно безобидно с точки зрения идеологии, но это же не значит, что мы все это должны отмечать. Да, у того же самого Дня святого Валентина есть определенный флер. Но, с другой стороны, как День влюбленных он отмечается во многих странах без каких-то сокровенных смыслов. Ради Бога, ну и пусть отмечают. Так же, как и Китай пусть отмечает свой Новый год. Но другое дело, что надо подходить к этому разумно и понимать, что у нас своих значимых дат более чем достаточно для того, чтобы и женщин поздравлять, и любимых, и семью», - указал собеседник НСН.
При этом депутат подчеркнул, что для праздника не обязательно устанавливать выходной день, даже если он выпадает на рабочий.
«Я, как работник долгие годы музеев и заповедников, представляю огромное количество этих праздников, которые проводятся, в частности, на базе подобных учреждений. И я всегда говорю, что я очень не люблю слово «праздник» применительно к вот этим инициативам. Дело в том, что я сам всегда использую слово «событие». Потому что «праздник» от слова «праздный». На мой взгляд, праздник – это не еще один выходной день, а, возможно, в существующий выходной день, возможно, после рабочего дня. Но это события, которые заставляют нас о чем-то подумать, душой поработать, сердцем, это не обязательно выходной день и это не праздность в полном смысле слова. Это не лежание на диване с компьютерной игрой», - добавил Шолохов.
В России 14 февраля отмечают День всех влюбленных, хотя официально такого праздника в стране нет, а депутаты и представители РПЦ призывают запретить «дарить валентинки». О необходимости прекратить праздновать 14 февраля в России заявлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, праздник День святого Валентина импортирован с Запада и пропагандирует повсеместное распространение идей свободной любви, что ничего общего не имеет с настоящей любовью. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН отмечала, что не стоит уделять этому дню такое внимание, ведь День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России, передает «Радиоточка НСН».
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