«Достаточно своих!»: Шолохов призвал «разумно» отмечать зарубежные праздники в РФ

Создание Лаборатории государственных праздников в России было бы правильным решением, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с НСН. Он также отметил, что отмечать зарубежные праздники нужно разумно, однако нет смысла запрещать их.

Ранее замглавы Минкультуры Сергей Першин заявил, что на базе министерства будет создана Лаборатория государственных праздников, пишет «Парламентская газета». Новое ведомство будет заниматься «переосмыслением» государственных праздников. Председатель общественного совета при Минкультуры Александр Чайковский заявил, что в России много праздников, которые основаны на «какой-то чепухе». Новое ведомство, пояснил он, могло бы продвигать более значимые праздники. Шолохов поддержал инициативу.