Панки заступились за «козу» после запрета сатанизма в России
Анатолий Скляренко в эфире НСН усомнился в том, что запрет сатанизма усложнит жизнь рокеров, а Антон «Пух» Павлов заявил, что клал на сатанистов «хрен».
Лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко предположил в эфире НСН, что поклонников рок-музыки не будут наказывать за изображения на футболках и рокерский жест «коза». Накануне Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил «Международное движение сатанизма».
«На мой взгляд, суровость российских законов компенсируется с лихвой необязательностью их исполнения. Понятно, что если резать козлов и вызывать сатану, то за это накажут. В остальном ничего не изменится. Я думаю, что никакие концерты трогать не будут. По крайней мере, я на это надеюсь. На футболках может быть нарисовано и написано что угодно», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь вокалист панк-рок-группы F.P.G Антон «Пух» Павлов дал понять НСН, что ему безразличны возможные запреты.
«Я ничего не думаю по этому поводу. Непонятно, что происходит в головах у этих людей. Я далек от всего этого. Этих идей так много, как обновлений в телефоне - не успеваю за ними. Я клал «хрен» на сатанистов», - лаконично заключил музыкант.
Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил НСН, что в Русской православной церкви (РПЦ) разделяют позицию государства по запрету деструктивных движений, но к ним относится не только сатанизм, но и многие практики, которые навязываются россиянам через рекламу.
В разговоре с Readovka адвокат Константин Ерохин сообщил, что после такого решения силовики могут заинтересоваться не только организаторами, но и обычными гражданами - за ношение сатанинской атрибутики, публикацию фото или участие в тематических встречах. По его словам, маркетплейсам и магазинам с «тяжелой» символикой стоит проверить ассортимент, а рок-группам - публично дистанцироваться от запрещенной идеологии. Под запретом теперь не только «черные мессы» и ритуалы - даже жест «коза» может стать поводом для вопросов.
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