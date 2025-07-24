«На мой взгляд, суровость российских законов компенсируется с лихвой необязательностью их исполнения. Понятно, что если резать козлов и вызывать сатану, то за это накажут. В остальном ничего не изменится. Я думаю, что никакие концерты трогать не будут. По крайней мере, я на это надеюсь. На футболках может быть нарисовано и написано что угодно», - сказал собеседник НСН.

В свою очередь вокалист панк-рок-группы F.P.G Антон «Пух» Павлов дал понять НСН, что ему безразличны возможные запреты.

«Я ничего не думаю по этому поводу. Непонятно, что происходит в головах у этих людей. Я далек от всего этого. Этих идей так много, как обновлений в телефоне - не успеваю за ними. Я клал «хрен» на сатанистов», - лаконично заключил музыкант.

Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил НСН, что в Русской православной церкви (РПЦ) разделяют позицию государства по запрету деструктивных движений, но к ним относится не только сатанизм, но и многие практики, которые навязываются россиянам через рекламу.

В разговоре с Readovka адвокат Константин Ерохин сообщил, что после такого решения силовики могут заинтересоваться не только организаторами, но и обычными гражданами - за ношение сатанинской атрибутики, публикацию фото или участие в тематических встречах. По его словам, маркетплейсам и магазинам с «тяжелой» символикой стоит проверить ассортимент, а рок-группам - публично дистанцироваться от запрещенной идеологии. Под запретом теперь не только «черные мессы» и ритуалы - даже жест «коза» может стать поводом для вопросов.

