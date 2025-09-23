Чтобы сохранить хорошие отношения с родителями, взрослым детям нужно стараться жить отдельно, тем более, если они создали свою семью. Об этом НСН рассказал психотерапевт Александр Колмановский.

Депутат из думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая попросила Минкультуры проверить шоу «Маменькин сынок», где женщинам приходится жить вместе со свекровью, на соответствие семейным ценностям. По ее словам, шоу строится на демонстрации конфликтов в семьях и не соответствует задачам по укреплению и сохранению семейных ценностей в России. Колмановский отметил, что проверять шоу на соответствие ценностей неуместно.

«Пригодность или непригодность какого-то шоу определятся только художественным качеством. И есть масса шоу и фильмов, которые показывают темные стороны жизни. Да, это может кого-то испугать, но это ни в коем случае не означает, что такой контент подлежит административному контролю», - заявил он.