«Маменькин сынок»: Психотерапевт не нашел связи телешоу с разрушением семьи
Когда взрослые дети со своими семьями продолжают жить с родителями, это многократно увеличивает риск бытовых конфликтов, заявил НСН Александр Колмановский.
Чтобы сохранить хорошие отношения с родителями, взрослым детям нужно стараться жить отдельно, тем более, если они создали свою семью. Об этом НСН рассказал психотерапевт Александр Колмановский.
Депутат из думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая попросила Минкультуры проверить шоу «Маменькин сынок», где женщинам приходится жить вместе со свекровью, на соответствие семейным ценностям. По ее словам, шоу строится на демонстрации конфликтов в семьях и не соответствует задачам по укреплению и сохранению семейных ценностей в России. Колмановский отметил, что проверять шоу на соответствие ценностей неуместно.
«Пригодность или непригодность какого-то шоу определятся только художественным качеством. И есть масса шоу и фильмов, которые показывают темные стороны жизни. Да, это может кого-то испугать, но это ни в коем случае не означает, что такой контент подлежит административному контролю», - заявил он.
Говоря о семейной жизни, Колмановский подчеркнул, что взрослые дети должны всегда жить отдельно от родителей для сохранения хороших отношений с родственниками.
«Разумеется, взрослые люди ни в коем случае не должны жить друг с другом. Даже взрослые дети без пар с родителями не уживаются вместе без того, чтобы не испортить отношения. Я знаю много людей, кто вынуждено находится в такой ситуации, но это никогда не проходит безвредно. Более того, когда у женщины недостаточно близкие отношения со своими свекрами, это является причиной жесткого невроза ее мужа. Это может быть незаметно взгляду обывателя, но заметно профессионалам. И этот негатив потом неизбежно сильно ударяет по отношениям между мужем и женой. Если сделать акцент на чем-то одном, то я бы сказал, что родителям ни в коем случае нельзя лезть с непрошенными советами и комментариями, даже если им кажется, что их взрослый ребенок делает что-то вопиюще неправильно», - подытожил он.
Ранее психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что, если не брать генетическую предрасположенность, мужчина может начать пить в середине жизни из-за трудностей, не получая должной поддержки в семье.
